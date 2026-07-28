«Нефтяник» в большинстве разгромил «Анжи» в матче первого раунда Кубка России

Завершился матч первого раунда Fonbet Кубка России, в котором встречались махачкалинский «Анжи» и «Нефтяник» из Избербаша. Игра прошла на стадионе «Труд» в Махачкале. В качестве главного арбитра встречи выступил Максим Богданавичус из Москвы. Победу в матче со счётом 5:1 праздновали футболисты «Нефтяника».

Первый мяч в матче забил полузащитник «Нефтяника» Шахбан Магомедов на 16-й минуте. На 39-й минуте форвард Асилдер Темирсултанов удвоил преимущество гостей. Через две минуты нападающий «Анжи» Арсен Вагидов сократил отставание в счёте. На 75-й минуте полузащитник «Нефтяника» Гаирбег Манапов забил третий мяч в ворота хозяев. Через две минуты с поля был удалён защитник «Анжи» Марат Идрисов, а в добавленное время «Нефтяник» забил ещё два мяча. Окончательный счёт матча – 5:1.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).