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Анжи — Нефтяник: результат матча 28 июля 2026, счет 1:5, 1-й раунд Кубка России

«Нефтяник» в большинстве разгромил «Анжи» в матче первого раунда Кубка России
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Завершился матч первого раунда Fonbet Кубка России, в котором встречались махачкалинский «Анжи» и «Нефтяник» из Избербаша. Игра прошла на стадионе «Труд» в Махачкале. В качестве главного арбитра встречи выступил Максим Богданавичус из Москвы. Победу в матче со счётом 5:1 праздновали футболисты «Нефтяника».

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
28 июля 2026, вторник. 17:00 МСК
Анжи
Махачкала
Окончен
1 : 5
Нефтяник И
Избербаш
0:1 Магомедов – 16'     0:2 Темирсултанов – 39'     1:2 Вагидов – 41'     1:3 Манапов – 75'     1:4 Курбанов – 85'     1:5 Караев – 90+3'    
Удаления: Идрисов – 77' / нет

Первый мяч в матче забил полузащитник «Нефтяника» Шахбан Магомедов на 16-й минуте. На 39-й минуте форвард Асилдер Темирсултанов удвоил преимущество гостей. Через две минуты нападающий «Анжи» Арсен Вагидов сократил отставание в счёте. На 75-й минуте полузащитник «Нефтяника» Гаирбег Манапов забил третий мяч в ворота хозяев. Через две минуты с поля был удалён защитник «Анжи» Марат Идрисов, а в добавленное время «Нефтяник» забил ещё два мяча. Окончательный счёт матча – 5:1.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
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