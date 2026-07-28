ЦСКА объявил о подписании вратаря Максима Бориско из «Балтики»

ЦСКА в телеграм-канале объявил о переходе вратаря Максима Бориско из «Балтики». 26-летний голкипер подписал контракт с красно-синими на три года с возможностью продления на сезон. Футболист будет выступать за армейцев под 39-м игровым номером.

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

В минувшем сезоне Бориско принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в 14 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Вратарь выступал в составе «Балтики» с лета 2019 года. Всего за этот период Бориско провёл 110 матчей во всех соревнованиях. 57 раз голкипер покинул поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Материалы по теме Эксклюзив ЦСКА активировал отступные по переходу вратаря «Балтики» Бориско

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: