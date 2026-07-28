В «Балтике» обратились к Бориско после перехода голкипера в ЦСКА

Калининградская «Балтика» обратилась к голкиперу Максиму Бориско после перехода футболиста в ЦСКА. Ранее армейский клуб объявил о подписании контракта с вратарём на три года с возможностью продления на сезон.

«Спасибо тебе за эти семь лет, Макс! Удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Балтики».

Бориско перешёл в «Балтику» летом 2019 года и отыграл семь сезонов. Вместе с ним клуб вернулся в Премьер-Лигу и стал победителем Первой лиги. Выступая за «Балтику», Бориско впервые в карьере получил вызов в сборную России.

За «Балтику» Бориско провёл 110 матчей, 57 из которых отыграл «на ноль», что является вторым показателем в современной истории клуба.