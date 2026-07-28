Быстров оценил работу Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о работе Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера ЦСКА. В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги армейцы переиграли «Балтику» (2:1).

«Я никогда не пересекался с Игдисамовым, не знаю его. Но если команда побеждает, это хорошо. В игре ЦСКА были положительные моменты, к тому же «Балтика» — непростой соперник. Армейцы — молодцы. Мы видим, что при Игдисамове хорошо выглядят Круговой, Глебов, Кисляк. Все в форме, значит, главную задачу тренер выполняет — выводит футболистов на максимальный уровень», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.