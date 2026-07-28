Быстров оценил работу Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера ЦСКА
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о работе Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера ЦСКА. В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги армейцы переиграли «Балтику» (2:1).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1' 1:1 Андерсон – 33' 2:1 Глебов – 36'
«Я никогда не пересекался с Игдисамовым, не знаю его. Но если команда побеждает, это хорошо. В игре ЦСКА были положительные моменты, к тому же «Балтика» — непростой соперник. Армейцы — молодцы. Мы видим, что при Игдисамове хорошо выглядят Круговой, Глебов, Кисляк. Все в форме, значит, главную задачу тренер выполняет — выводит футболистов на максимальный уровень», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
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