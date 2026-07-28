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«Никогда не презентовали нового вратаря». ЦСКА выложил ролик с представлением Бориско

«Никогда не презентовали нового вратаря». ЦСКА выложил ролик с представлением Бориско
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ЦСКА в соцсетях опубликовал видео, посвящённое переходу вратаря Максима Бориско из «Балтики». В ролике красно-синие обыгрывают ситуацию с тем, что они ранее никогда не презентовали нового голкипера. Капитаном армейцев является вратарь Игорь Акинфеев, дебютировавший в основной команде в 2003 году.

Видео можно посмотреть на странице ПФК ЦСКА в соцсети VK.

«Так, армейцы. Мы никогда не презентовали нового вратаря до этого момента. Поэтому не судите строго. Добро пожаловать, Максим!» — написано в сообщении ЦСКА к видео.

26-летний голкипер подписал контракт с красно-синими на три года с возможностью продления на сезон. Футболист будет выступать за армейцев под 39-м игровым номером.

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