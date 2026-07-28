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Бубнов отказался обсуждать игру «Балтики» в 1-м туре РПЛ и объяснил причину

Бубнов отказался обсуждать игру «Балтики» в 1-м туре РПЛ и объяснил причину
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Футбольный эксперт Александр Бубнов отказался обсуждать игру «Балтики» в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в которой калининградцы уступили ЦСКА (1:2), и объяснил причину.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«Я сразу скажу. Я готов обсуждать ЦСКА. «Балтику» я отказываюсь разбирать, комментировать, потому что одно и то же. Постоянные конфликты. Сейчас ему [Андрею Талалаеву] в спину выстрелили, завтра ему в голову выстрелят (слова Талалаева о продаже Бориско в ЦСКА. – Прим. «Чемпионата»). Конфликты с руководством, то он уйдёт, то будет контракт заключать. Сейчас уже договорился до того, что Измайлов (генеральный директор «Балтики». — Прим. «Чемпионата») говорит: «Ну, не обращайте на него внимания». Поэтому вы обсуждайте, а я о ЦСКА буду говорить», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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