Бубнов отказался обсуждать игру «Балтики» в 1-м туре РПЛ и объяснил причину

Футбольный эксперт Александр Бубнов отказался обсуждать игру «Балтики» в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в которой калининградцы уступили ЦСКА (1:2), и объяснил причину.

«Я сразу скажу. Я готов обсуждать ЦСКА. «Балтику» я отказываюсь разбирать, комментировать, потому что одно и то же. Постоянные конфликты. Сейчас ему [Андрею Талалаеву] в спину выстрелили, завтра ему в голову выстрелят (слова Талалаева о продаже Бориско в ЦСКА. – Прим. «Чемпионата»). Конфликты с руководством, то он уйдёт, то будет контракт заключать. Сейчас уже договорился до того, что Измайлов (генеральный директор «Балтики». — Прим. «Чемпионата») говорит: «Ну, не обращайте на него внимания». Поэтому вы обсуждайте, а я о ЦСКА буду говорить», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».