15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» интересуется защитником «Челси» Бадьяшилем — Footmercato

«Наполи» интересуется защитником «Челси» Бадьяшилем — Footmercato
Комментарии

«Наполи» проявляет интерес к защитнику «Челси» Бенуа Бадьяшилю. Об этом сообщает Footmercato.

Этим летом в лондонском клубе происходит масштабная перестройка состава, «синие» готовы отпустить ряд игроков при наличии подходящего трансферного предложения, Бадьяшиль входит в их число. «Наполи» активно работает над подписанием футболиста. Лондонцы намерены получить за француза не менее € 30 млн, на данный момент не известно, захочет ли итальянский клуб совершить трансфер на таких условиях. Ранее защитником интересовался и «Реал Сосьедад», но это не привело к результатам.

В прошлом клубном сезоне Бадьяшиль принял участие в 16 матчах. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Кевин Де Брёйне может покинуть «Наполи» спустя всего год после прихода — Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android