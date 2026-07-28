«Наполи» интересуется защитником «Челси» Бадьяшилем — Footmercato

«Наполи» проявляет интерес к защитнику «Челси» Бенуа Бадьяшилю. Об этом сообщает Footmercato.

Этим летом в лондонском клубе происходит масштабная перестройка состава, «синие» готовы отпустить ряд игроков при наличии подходящего трансферного предложения, Бадьяшиль входит в их число. «Наполи» активно работает над подписанием футболиста. Лондонцы намерены получить за француза не менее € 30 млн, на данный момент не известно, захочет ли итальянский клуб совершить трансфер на таких условиях. Ранее защитником интересовался и «Реал Сосьедад», но это не привело к результатам.

В прошлом клубном сезоне Бадьяшиль принял участие в 16 матчах. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.