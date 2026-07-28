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Быстров: «Спартаку» нужно усиливаться — есть парочка хороших инвалидов

Быстров: «Спартаку» нужно усиливаться — есть парочка хороших инвалидов
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Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением, смогут ли красно-белые составить конкуренцию «Зениту» в нынешнем сезоне.

«Мы каждый год можем говорить, что «Спартак» будет конкурентом «Зенита», но всё покажет время. В последние годы такого не происходит, но всем бы хотелось это видеть. Всем нужно усиливаться и «Спартаку» тоже. Есть парочка хороших инвалидов, но они уже на пенсии, видимо. О ком речь? Без фамилий (смеётся)», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Зенит» занял первое место, а «Спартак» расположился на четвёртой строчке.

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