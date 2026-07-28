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Тошич оценил шансы Соболева на победу в бомбардирской гонке РПЛ

Тошич оценил шансы Соболева на победу в бомбардирской гонке РПЛ
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Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о шансах нападающего «Зенита» Александра Соболева стать лучшим бомбардиром нынешнего сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В матче 1-го тура соревнования с «Акроном» (0:5) 29-летний форвард оформил дубль.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'     0:4 Джон – 78'     0:5 Аугусто – 84'    

– Соболев в 1-м туре показал, что может стать лучшим бомбардиром в этом сезоне?
– Если он будет играть так же, как в матче с «Акроном», то продолжит бороться за звание лучшего бомбардира. «Зенит» много лет подряд становился чемпионом. Потом чемпионом стал «Краснодар». Но «Зенит» в следующем же сезоне вернул себе первое место. Вероятнее всего, лучшим бомбардиром станет игрок «Зенита». Это логично. Чаще всего лучшим бомбардиром становится основной нападающий чемпиона. У Соболева очень хорошие шансы на победу в бомбардирской гонке, – приводит слова Тошича Metaratings.

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