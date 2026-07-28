Тошич оценил шансы Соболева на победу в бомбардирской гонке РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о шансах нападающего «Зенита» Александра Соболева стать лучшим бомбардиром нынешнего сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В матче 1-го тура соревнования с «Акроном» (0:5) 29-летний форвард оформил дубль.
– Соболев в 1-м туре показал, что может стать лучшим бомбардиром в этом сезоне?
– Если он будет играть так же, как в матче с «Акроном», то продолжит бороться за звание лучшего бомбардира. «Зенит» много лет подряд становился чемпионом. Потом чемпионом стал «Краснодар». Но «Зенит» в следующем же сезоне вернул себе первое место. Вероятнее всего, лучшим бомбардиром станет игрок «Зенита». Это логично. Чаще всего лучшим бомбардиром становится основной нападающий чемпиона. У Соболева очень хорошие шансы на победу в бомбардирской гонке, – приводит слова Тошича Metaratings.
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