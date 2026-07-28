«Сабах» переиграл КуПС и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА

Завершён матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором играли финский КуПС и «Сабах» из Азербайджана. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали гости, в первой игре также победила команда из Баку — 1:0. Встреча состоялась на стадионе «Вяре Арена» (Куопио, Финляндия). В качестве главного арбитра выступил Гал Лайбувитц из Израиля.

Джой-Лэнс Миккельс открыл счёт в этой игре на 53-й минуте и вывел команду из Баку вперёд, а на 70-й минуте он оформил дубль.

В следующем раунде турнира «Сабах» сыграет с победителем противостояния польского «Леха» и датского «Орхуса». В первой игре польская команда победила со счётом 4:1.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «Пари Сен-Жермен».