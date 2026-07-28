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«Провокатор, всё что хочешь сделает». Бубнов — о Соболеве в «Зените»

«Провокатор, всё что хочешь сделает». Бубнов — о Соболеве в «Зените»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о форварде «Зенита» Александре Соболеве.

«Соболев стал в раму [ворота] забивать, башкой он 100% сильнее Тюкавина. Больше того. Это пенальтист, это провокатор, этот всё что хочешь сделает для победы. Лишь бы выиграл «Зенит». Соболева просто ненавидят за его поведение. Но Соболеву на это наплевать с высокой колокольни», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Зенит» разгромил «Акрон» (5:0), а Соболев оформил дубль, отличившись на седьмой и 18-й минутах.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'     0:4 Джон – 78'     0:5 Аугусто – 84'    

Соболев перешёл в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака». В составе сине-бело-голубых нападающий провёл 71 матч во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал семь результативных передач.

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