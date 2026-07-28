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«Борнмут» отклонил два предложения «Барселоны» о покупке Крупи — L’Équipe

«Борнмут» отклонил два предложения «Барселоны» о покупке Крупи — L’Équipe
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«Борнмут» отклонил два предложения «Барселоны» о покупке нападающего Эли Крупи. Об этом сообщает L’Équipe.

По данным источника, «вишни» получили от «блауграны» два предложения, каждое из которых составляло менее € 100 млн. Отмечается, что сам футболист хотел бы присоединиться к сине-гранатовым и уже сообщил об этом своему окружению, а в Сети появилось его детское фото в футболке каталонской команды.

В прошедшем сезоне Эли Крупи провёл 35 матчей за «Борнмут», забив 13 голов. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 70 млн. Срок действия контракта футболиста с клубом рассчитан до лета 2030 года.

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