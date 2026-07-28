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«Тут играет легенда вратарского цеха». Бориско высказался о переходе в ЦСКА и Акинфееве

«Тут играет легенда вратарского цеха». Бориско высказался о переходе в ЦСКА и Акинфееве
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Новоиспечённый вратарь ЦСКА Максим Бориско поделился эмоциями от перехода в московский клуб, а также высказался о капитане красно-синих Игоре Акинфееве.

«Ощущения самые приятные, очень рад перейти в такой большой клуб, с такой большой историей. Да и, в принципе, тут легенда вратарского цеха.

Первое воспоминание об Игоре — это был Евро-2008. Я только начал заниматься футболом и следил за ним. Потом, в 2012-м, встал на ворота и стал уже каждый матч смотреть и наблюдать за ним», — сказал Бориско пресс-службе ЦСКА в видео в соцсети VK.

26-летний голкипер подписал контракт с красно-синими на три года с возможностью продления на сезон. Футболист будет выступать за армейцев под 39-м игровым номером.

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