Владимир Быстров: после ухода Сперцяна «Краснодар» подстелил себе соломку

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров высказался об экс-футболисте «Краснодара» Эдуарде Сперцяне и перспективах «быков» после ухода футболиста.

«Сперцян был лидером «Краснодара», но после его ухода они максимально подстелили себе соломку. У Мусаева было время наиграть других футболистов. В матче с «Рубином» мы видели, что у него это получилось. Но я считаю, что Боселли ещё нужно время. Что касается Кривцова, он последние два года был и остаётся лидером «Краснодара», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

7 июля пресс-служба «Краснодара» официально подтвердила уход полузащитника в саудовский «Аль-Ахли».

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара», с 2021 года он выступал за основную команду. На его счету 58 голов и 50 результативных передач в 185 матчах.