Тошич уверен, что ЦСКА будет претендовать на топ-3 РПЛ в текущем сезоне

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением об игре защитника красно-синих Данила Кругового, который сделал результативную передачу в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Балтикой» (2:1). Также экс-игрок высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне.

«Круговой один из лучших игроков РПЛ. Это не новость. Он явно один из лидеров ЦСКА. Данил – настоящий профессионал и универсал. Он может одинаково играть хорошо на любой позиции. В этом сезоне его статистика не просядет.

Трансферное окно ещё открыто. В команду могут прийти новые игроки. ЦСКА точно будет претендовать на топ-3 РПЛ. Как и в любом другом сезоне», – приводит слова Тошича Metaratings.

Материалы по теме Тошич оценил шансы Соболева на победу в бомбардирской гонке РПЛ

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: