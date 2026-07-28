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Тошич уверен, что ЦСКА будет претендовать на топ-3 РПЛ в текущем сезоне

Тошич уверен, что ЦСКА будет претендовать на топ-3 РПЛ в текущем сезоне
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Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением об игре защитника красно-синих Данила Кругового, который сделал результативную передачу в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Балтикой» (2:1). Также экс-игрок высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«Круговой один из лучших игроков РПЛ. Это не новость. Он явно один из лидеров ЦСКА. Данил – настоящий профессионал и универсал. Он может одинаково играть хорошо на любой позиции. В этом сезоне его статистика не просядет.

Трансферное окно ещё открыто. В команду могут прийти новые игроки. ЦСКА точно будет претендовать на топ-3 РПЛ. Как и в любом другом сезоне», – приводит слова Тошича Metaratings.

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