Тошич уверен, что ЦСКА будет претендовать на топ-3 РПЛ в текущем сезоне
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Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением об игре защитника красно-синих Данила Кругового, который сделал результативную передачу в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Балтикой» (2:1). Также экс-игрок высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1' 1:1 Андерсон – 33' 2:1 Глебов – 36'
«Круговой один из лучших игроков РПЛ. Это не новость. Он явно один из лидеров ЦСКА. Данил – настоящий профессионал и универсал. Он может одинаково играть хорошо на любой позиции. В этом сезоне его статистика не просядет.
Трансферное окно ещё открыто. В команду могут прийти новые игроки. ЦСКА точно будет претендовать на топ-3 РПЛ. Как и в любом другом сезоне», – приводит слова Тошича Metaratings.
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