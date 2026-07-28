Президент «Барселоны» Лапорта рассказал о лечении аритмии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о лечении аритмии и выразил благодарность медицинскому персоналу.

«Всё прошло хорошо! Аритмия устранена! Моё сердце снова бьётся в правильном ритме!

Я очень благодарен замечательным врачам, медсёстрам и всему медицинскому персоналу больницы под руководством доктора Жорди Морильяса. Они проделали великолепную работу. Помимо высокого профессионализма и глубоких знаний, они проявили доброту, понимание, терпение и заботу, тем самым возвысив медицину и подтвердив верность клятве Гиппократа.

Это ещё одно доказательство того, что в Барселоне и Каталонии мы тоже умеем работать на самом высоком уровне.

Я также очень горжусь медицинской службой «Барселоны» во главе с доктором Хавьером Корбельей и своим руководителем аппарата Мананой Гиоргадзе, которые очень эффективно координировали весь процесс.

И, наконец, хочу поблагодарить своих детей, братьев, родственников и друзей за всю поддержку и заботу. Огромное спасибо всем – и никогда эти слова не были настолько искренними, как сейчас, – от всего сердца», – написал Лапорта на своей странице в социальной сети Х.