«Хороший ход со стороны руководства ЦСКА». Мор — о переходе Бориско в стан армейцев

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор оценил переход голкипера Максима Бориско из калининградской «Балтики» в ЦСКА.

«Подписание Бориско — хороший ход со стороны руководства ЦСКА. Мы понимаем, что если Акинфеев восстановится, то в этом сезоне именно он будет первым номером. Если у Акинфеева закончится контракт или он получит травму и не сможет играть, то Бориско будет конкурировать с Торопом. Для полноценной работы и здоровой конкуренции команде нужны три вратаря. Это хороший трансфер для ЦСКА», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Бориско принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в 14 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.