Быстров: не знаю, как «Локомотив» будет без Воробьёва и Карпукаса

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался об уходе нападающего Дмитрия Воробьёва из «Локомотива» и потенциальном уходе полузащитника Артёма Карпукаса из московской команды.

«Посмотрим, как «Локомотив» заменит Воробьёва и Карпукаса. Пока что нападающего они не нашли. Карпукас же цементировал центр поля. Я не знаю, как «Локомотив» будет без них», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Нынешним летом Воробьёв перешёл в «Краснодар». Ранее СМИ сообщали о готовящемся переходе Карпукаса из «Локомотива» в санкт-петербургский «Зенит».

Материалы по теме Эксклюзив Владимир Быстров: после ухода Сперцяна «Краснодар» подстелил себе соломку

Топ-5 фактов о российском футболе: