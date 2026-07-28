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Быстров: не знаю, как «Локомотив» будет без Воробьёва и Карпукаса

Быстров: не знаю, как «Локомотив» будет без Воробьёва и Карпукаса
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался об уходе нападающего Дмитрия Воробьёва из «Локомотива» и потенциальном уходе полузащитника Артёма Карпукаса из московской команды.

«Посмотрим, как «Локомотив» заменит Воробьёва и Карпукаса. Пока что нападающего они не нашли. Карпукас же цементировал центр поля. Я не знаю, как «Локомотив» будет без них», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Нынешним летом Воробьёв перешёл в «Краснодар». Ранее СМИ сообщали о готовящемся переходе Карпукаса из «Локомотива» в санкт-петербургский «Зенит».

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