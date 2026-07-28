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2DROTS — Орел: Илья Мазуров открыл счёт на 30-й минуте в матче Кубка России сезона 2026/2027, 28 июля 2026

2DROTS — «Орёл»: Илья Мазуров открыл счёт на 30-й минуте
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В эти минуты идёт матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются футбольный клуб «Орёл» и медийная команда 2DROTS. Игра проходит на стадионе «Космос» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Егоров. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу 2DROTS. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
28 июля 2026, вторник. 20:00 МСК
2DROTS
Москва
1-й тайм
2 : 0
Орёл
Орёл
1:0 Мазуров – 30'     2:0 Черномырдин – 37'    

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник медийной команды Илья Мазуров.

Победитель этой пары выйдет во второй этап Пути регионов, проигравший сразу вылетит из розыгрыша Кубка России.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
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