«Реал» разгромил «Леганес» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встречались мадридский «Реал» и «Леганес». Игра прошла на тренировочной арене «Сьюдад Реал Мадрид». Победу в матче со счётом 4:1 праздновали футболисты мадридского «Реала».

Первый мяч в матче забил полузащитник «Реала» Федерико Вальверде на 22-й минуте. Через три минуты форвард Гонсало Гарсия удвоил преимущество «сливочных». На 39-й минуте нападающий «Леганеса» Наим Гарсия отыграл один мяч. На 58-й минуте полузащитник Франко Мастантуоно забил третий мяч в ворота гостей, а через две минуты автоголом отметился защитник «Леганеса» Рубен Пулидо, установив окончательный счёт — 4:1.

По итогам сезона-2025/2026 «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав 86 очков. Отставание от «Барселоны», ставшей чемпионом, составило восемь очков. «Леганес» выступает в Сегунде (второй по значимости лиги Испании). В прошедшем сезоне «Леганес» расположился на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 46 очков за 42 встречи.