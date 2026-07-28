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Реал — Леганес: результат матча 28 июля 2026, счет 4:1, товарищеский матч

«Реал» разгромил «Леганес» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встречались мадридский «Реал» и «Леганес». Игра прошла на тренировочной арене «Сьюдад Реал Мадрид». Победу в матче со счётом 4:1 праздновали футболисты мадридского «Реала».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
4 : 1
Леганес
Леганес, Испания
1:0 Вальверде – 22'     2:0 Гарсия – 25'     2:1 Гарсия – 39'     3:1 Мастантуоно – 58'     4:1 Пулидо – 60'    

Первый мяч в матче забил полузащитник «Реала» Федерико Вальверде на 22-й минуте. Через три минуты форвард Гонсало Гарсия удвоил преимущество «сливочных». На 39-й минуте нападающий «Леганеса» Наим Гарсия отыграл один мяч. На 58-й минуте полузащитник Франко Мастантуоно забил третий мяч в ворота гостей, а через две минуты автоголом отметился защитник «Леганеса» Рубен Пулидо, установив окончательный счёт — 4:1.

По итогам сезона-2025/2026 «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав 86 очков. Отставание от «Барселоны», ставшей чемпионом, составило восемь очков. «Леганес» выступает в Сегунде (второй по значимости лиги Испании). В прошедшем сезоне «Леганес» расположился на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 46 очков за 42 встречи.

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