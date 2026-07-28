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Кристалл-МЭЗТ — Салют, результат матча 28 июля, счет 3:0, первый раунд Пути регионов Кубка России 2026/2027

«Кристалл-МЭЗТ» разгромил «Салют» в матче первого раунда Пути регионов Кубка России
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Завершён матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором играли «Кристалл-МЭЗТ» из Борисоглебска и белгородский «Салют». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержала команда из Воронежской области. Встреча состоялась на стадионе «Факел» (Воронеж, Россия). В качестве главного арбитра выступил Алексей Морозан (Москва, Россия).

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
28 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Кристалл-МЭЗТ
Борисоглебск
Окончен
3 : 0
Салют Белгород
Белгород
1:0 Сапельников – 6'     2:0 Поспелов – 14'     3:0 Борисов – 59'    

Дмитрий Сапельников открыл счёт в этой игре на шестой минуте и вывел команду из Борисоглебска вперёд. Иван Поспелов удвоил преимущество команды на 14-й минуте, а на 59-й минуте Дмитрий Борисов забил третий мяч своей команды.

В следующем раунде турнира «Кристалл-МЭЗТ» сыграет с курским «Авангардом». Эта игра состоится в период с 11 по 13 августа.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
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