«Кристалл-МЭЗТ» разгромил «Салют» в матче первого раунда Пути регионов Кубка России

Завершён матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором играли «Кристалл-МЭЗТ» из Борисоглебска и белгородский «Салют». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержала команда из Воронежской области. Встреча состоялась на стадионе «Факел» (Воронеж, Россия). В качестве главного арбитра выступил Алексей Морозан (Москва, Россия).

Дмитрий Сапельников открыл счёт в этой игре на шестой минуте и вывел команду из Борисоглебска вперёд. Иван Поспелов удвоил преимущество команды на 14-й минуте, а на 59-й минуте Дмитрий Борисов забил третий мяч своей команды.

В следующем раунде турнира «Кристалл-МЭЗТ» сыграет с курским «Авангардом». Эта игра состоится в период с 11 по 13 августа.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).