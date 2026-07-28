«Ботафого» готов обменять Данило и ещё двух игроков на Луиса Энрике из «Зенита» — ESPN

«Ботафого» по-прежнему хочет вернуть в клуб нападающего «Зенита» Луиса Энрике, выступавшего в нём с 2024 по 2025 год. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, команда из Рио-де-Жанейро всё ещё имеет задолженность перед сине-бело-голубыми за трансфер вингера Артура в 2025 году. В связи с этим «Ботафого» планирует предложить «Зениту» обмен полузащитника Данило и ещё двух неназванных футболистов на Энрике.

Санкт-петербургский клуб не считает 25-летнего вингера неприкасаемым и знает о его желании вернуться в Бразилию. Оценочная стоимость Энрике составляет € 35-40 млн.

Бразилец играет за «Зенит» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

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