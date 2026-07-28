2DROTS — «Орёл»: Черномырдин укрепил преимущество медиакоманды на 37-й минуте

В эти минуты идёт матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются футбольный клуб «Орёл» и медийная команда 2DROTS. Игра проходит на стадионе «Космос» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Егоров. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу 2DROTS. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 37-й минуте полузащитник Михаил Черномырдин укрепил преимущество медиакоманды.

Ранее, на 30-й минуте, счёт открыл полузащитник медийной команды Илья Мазуров.

Победитель этой пары выйдет во второй этап Пути регионов, проигравший сразу вылетит из розыгрыша Кубка России.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

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