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Бубнов высказался о перспективах Моуринью на посту главного тренера «Реала»

Бубнов высказался о перспективах Моуринью на посту главного тренера «Реала»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах Жозе Моуринью на посту главного тренера мадридского «Реала».

«Моуринью я как тренера недолюбливаю. Его приглашают не потому что он настолько великий тренер, а потому что там психологическая ситуация плохая. Моуринью нужно разрулить эту ситуацию. Повыгонять там, построить всех. Там уже [Флорентино] Перес сходит с ума от того, что он творит. Поэтому, я считаю, никакой перспективы не будет. Он в конце концов провалится», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

11 июня пресс-служба «сливочных» объявила о назначении специалиста на пост главного тренера. Контракт заключён до 30 июня 2029 года.

Ранее специалист уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год. С клубом Моуринью выигрывал чемпионат Испании и Кубок страны.

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