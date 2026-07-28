Эсекьель Барко признан лучшим футболистом 1-го тура РПЛ
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Альфа-Банк Российская Премьер-Лига в телеграм-канале проинформировала, что полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко признан лучшим футболистом 1-го тура соревнования по результатам голосования болельщиков.
Второе место в голосовании занял защитника ЦСКА Данил Круговой. На третьей строчке расположился нападающий «Краснодара» Хуан Боселли.
В матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Родиной» (3:0) Барко отметился результативной передачей.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24' 2:0 Мартинс – 80' 3:0 Пруцев – 86'
Аргентинец играет за красно-белых с лета 2024 года. Действующее трудовое соглашение Барко с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.
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