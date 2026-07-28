Эсекьель Барко признан лучшим футболистом 1-го тура РПЛ

Альфа-Банк Российская Премьер-Лига в телеграм-канале проинформировала, что полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко признан лучшим футболистом 1-го тура соревнования по результатам голосования болельщиков.

Второе место в голосовании занял защитника ЦСКА Данил Круговой. На третьей строчке расположился нападающий «Краснодара» Хуан Боселли.

В матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Родиной» (3:0) Барко отметился результативной передачей.

Аргентинец играет за красно-белых с лета 2024 года. Действующее трудовое соглашение Барко с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Как появился «Спартак»: