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Владимир Быстров: не считаю, что Соболев кого-то провоцирует

Владимир Быстров: не считаю, что Соболев кого-то провоцирует
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о поведении нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Если Соболев сам заявил о намерении стать лучшим бомбардиром, значит, его шансы высокие. Он молодец. Забивает, его все хвалят. А поведение у него нормальное — достойное Соболева. Не считаю, что он кого-то провоцирует», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Соболев перешёл в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака». В составе сине-бело-голубых нападающий провёл 71 матч во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал семь результативных передач.

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