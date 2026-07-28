Владимир Быстров: не считаю, что Соболев кого-то провоцирует

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о поведении нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Если Соболев сам заявил о намерении стать лучшим бомбардиром, значит, его шансы высокие. Он молодец. Забивает, его все хвалят. А поведение у него нормальное — достойное Соболева. Не считаю, что он кого-то провоцирует», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Соболев перешёл в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака». В составе сине-бело-голубых нападающий провёл 71 матч во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал семь результативных передач.