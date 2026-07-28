Игрока «Рубина» Рожкова пригласили на заседание КДК за оскорбления арбитров после удаления
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Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков приглашён на заседание контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за оскорбление в адрес арбитра после удаления в матче 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила «Краснодару» (1:3). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Артёмом Чистяковым.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12' 1:1 Боселли – 45+6' 1:2 Кривцов – 53' 1:3 Кристиан – 90+4'
Удаления: Рожков – 18' / нет
«После удаления игрок в подтрибунном помещении использовал нецензурные выражения в адрес судейской бригады. Футболист приглашён на заседание», — говорится в заявлении на сайте РФС.
На 18‑й минуте судья Чистяков после просмотра VAR показал красную карточку Рожкову за удар локтем нападающего «быков» Хуана Боселли. Уходя с поля, защитник в нецензурной форме высказался об арбитре.
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