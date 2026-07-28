Игрока «Рубина» Рожкова пригласили на заседание КДК за оскорбления арбитров после удаления

Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков приглашён на заседание контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за оскорбление в адрес арбитра после удаления в матче 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила «Краснодару» (1:3). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Артёмом Чистяковым.

«После удаления игрок в подтрибунном помещении использовал нецензурные выражения в адрес судейской бригады. Футболист приглашён на заседание», — говорится в заявлении на сайте РФС.

На 18‑й минуте судья Чистяков после просмотра VAR показал красную карточку Рожкову за удар локтем нападающего «быков» Хуана Боселли. Уходя с поля, защитник в нецензурной форме высказался об арбитре.