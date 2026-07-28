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Луа Опенда перешёл из «Ювентуса» в «Лион» на правах аренды

Луа Опенда перешёл из «Ювентуса» в «Лион» на правах аренды
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«Ювентус» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Луа Опенда в «Лион» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2026/2027.

По информации журналиста Фабрицио Романо, французский клуб заплатил € 3,5 млн за аренду игрока.

Бельгийский форвард перешёл в итальянский клуб из «РБ Лейпциг» в сентябре 2025 года. По данным Transfermarkt, «Ювентус» заплатил € 42,75 млн за трансфер. За этот период 26-летний футболист принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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