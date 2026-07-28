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«Лацио» интересуется экс-игроком «Челси» Броей — Sky Sports

«Лацио» интересуется экс-игроком «Челси» Броей — Sky Sports
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«Лацио» уведомил «Бёрнли» о намерении купить нападающего сборной Албании Армандо Брою. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что к этому моменту римский клуб ограничился лишь запросом по игроку, других конкретных шагов в рамках потенциальной сделки ещё не было.

Армандо Броя выступает за «Бёрнли» с лета 2025 года. В 26 матчах прошлого клубного сезона футболист забил один гол и отдал две результативные передачи. Срок действия контракта игрока с «кларетовыми» рассчитан до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Ранее футболист выступал за «Челси», на правах аренды он играл за ряд других команд.

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