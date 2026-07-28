Андрей Тихонов оценил трансфер Максима Бориско из «Балтики» в ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил трансфер голкипера Максима Бориско из «Балтики» в ЦСКА. Ранее армейский клуб объявил о подписании контракта с вратарём на три года с возможностью продления на сезон.

«Этот трансфер был ожидаемым, потому что Игорь Акинфеев, наш лучший вратарь всех времён, в данный момент имеет проблемы с коленом. Нужно было искать ему замену. Конечно, дай бог здоровья Игорю, чтобы он ещё сыграл. Но считаю, что ЦСКА сделал отличный выбор. Бориско — готовый вратарь, его нужно ставить в ворота и работать с ним», — сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».

За «Балтику» Бориско провёл 110 матчей, 57 из которых отыграл «на ноль», что является вторым показателем в современной истории клуба.