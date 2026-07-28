Кубок России — 2026/2027 по футболу: результаты на 28 июля, календарь, таблица

Во вторник, 28 июля, прошли четыре матча первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты встреч первого раунда Пути регионов Кубка России:

«БоМиК» – «Фанком Броук Бойз» – 1:2;

«Анжи» – «Нефтяник» Избербаш – 1:5;

«Кристалл-МЭЗТ» – «Салют» Белгород – 3:0;

2DROTS – «Орёл» – 2:0.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

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