Инсайдер Плеттенберг привёл позицию гендиректора «Баварии» относительно будущего Диаса

Вингер сборной Колумбии Луис Диас этим летом не покинет «Баварию». Об этом сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

«Не было ни звонка, ни чего-либо ещё. Это стало бы глупостью [продать Диаса] — у нас такая хорошая команда», — приводит Плеттенберг слова генерального директора мюнхенского клуба Ян-Кристиана Дризена в социальной сети X.

Луис Диас выступает за «Баварию» с лета 2025 года. В прошлом клубном сезоне игрок принял участие в 51 матче, забив 26 голов и оформив 23 результативные передачи. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.