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Экс-президент ФИФА Блаттер отреагировал на информацию о планах Инфантино продать долю в ЧМ

Экс-президент ФИФА Блаттер отреагировал на информацию о планах Инфантино продать долю в ЧМ
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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отреагировали на информацию о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать долю в чемпионате мира частным инвесторам.

«Тесные отношения между главой ФИФА и президентом США достигли финансового масштаба, что наносит серьёзный ущерб футболу. Никто не имеет права продавать нашу игру», — написал Блаттер на своей странице в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что Инфантино разрабатывает план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. УЕФА также выразил своё отношение к данному вопросу.

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