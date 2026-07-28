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2DROTS — Орёл, результат матча 28 июля 2026, счет 2:0, 1-й раунд Пути регионов Кубка России 2026/2027

2DROTS победил «Орёл» и вышел в следующий раунд Кубка России
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Завершился матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались футбольный клуб «Орёл» и медийная команда 2DROTS. Игра проходила на стадионе «Космос» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Егоров. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу 2DROTS.

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
28 июля 2026, вторник. 20:00 МСК
2DROTS
Москва
Окончен
2 : 0
Орёл
Орёл
1:0 Мазуров – 30'     2:0 Черномырдин – 37'    
Удаления: Фролов – 90' / нет

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник медийной команды Илья Мазуров. Через семь минут полузащитник Михаил Черномырдин укрепил преимущество медиакоманды.

Команда 2DROTS вышла во второй раунд Пути регионов, где сыграет с «Шумбратом» из Саранска. «Орёл» покинул розыгрыш Кубка России.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
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