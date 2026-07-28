Мануэль Нойер намекнул на завершение карьеры в конце сезона

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о возможном завершении карьеры, намекнув, что это может произойти уже по окончании нынешнего сезона.

«Я не играю в матчах с мыслью: «Это моя последняя игра», несмотря на то что какое-либо из моих выступлений станет последним на некоторых стадионах. Но всё идёт к тому, что я завершу карьеру», — приводит слова Нойера Bild.

Мануэль Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. За это время вратарь провёл за мюнхенцев 598 матчей, 269 из которых он отыграл всухую. В составе баварцев футболист 13 раз стал чемпионом Германии, шесть раз выиграл Кубок страны и семь раз — национальный Суперкубок. На международной арене игрок по два раза выиграл с мюнхенцами Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.