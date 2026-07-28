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«Фламенго» может предложить € 35 млн за переход Луиса Энрике из «Зенита» — Никола

«Фламенго» может предложить € 35 млн за переход Луиса Энрике из «Зенита» — Никола
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«Фламенго» рассматривает возможность предложить € 35 млн «Зениту» за переход крайнего нападающего Луиса Энрике. Об этом сообщает журналист Жорже Никола в видео на своём YouTube-канале.

По информации источника, спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото сообщил о возможном предложении представителям бразильского вингера.

Бразилец играет за «Зенит» с января 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

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