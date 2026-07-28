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Европейские сборные могут бойкотировать ЧМ из-за коммерческого плана Инфантино — Харрис

Европейские сборные могут бойкотировать ЧМ из-за коммерческого плана Инфантино — Харрис
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Европейские страны готовы бойкотировать чемпионат мира по футболу в знак протеста против плана президента ФИФА Джанни Инфантино продать долю в турнире частным инвесторам, сообщает журналист Роб Харрис на своей странице в социальной сети Х.

Сообщается, что на этой неделе запланировано экстренное заседание стран-участниц УЕФА.

Ранее сообщалось, что Инфантино разрабатывает план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. УЕФА также выразил своё отношение к данному вопросу.

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