39-летний бывший защитник сборной России и «Спартака» Фёдор Кудряшов провёл последний матч в футбольной карьере. Игрок в составе медиакоманды 2DROTS принял участие во встрече первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027 с «Орлом» (2:0).
Ранее Кудряшов сообщил, что матч с «Орлом» станет последним в его карьере. Футболист хочет больше времени проводить с семьёй.
Последним профессиональным клубом защитника был «Факел», где он играл с 2023 по 2024 год. С лета 2025 года Кудряшов выступал за 2DROTS.
В течение карьеры футболист играл за «Спартак», «Краснодар», «Рубин», «Башакшехир», «Антальяспор» и ряд других команд. Больше всего матчей он провёл за «Антальяспор» – 110. В составе сборной России Кудряшов сыграл 48 матчей, где забил гол.
Крупнейшая победа сборной России по футболу:
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