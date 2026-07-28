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Фёдор Кудряшов провёл последний матч в футбольной карьере

Фёдор Кудряшов провёл последний матч в футбольной карьере
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39-летний бывший защитник сборной России и «Спартака» Фёдор Кудряшов провёл последний матч в футбольной карьере. Игрок в составе медиакоманды 2DROTS принял участие во встрече первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027 с «Орлом» (2:0).

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
28 июля 2026, вторник. 20:00 МСК
2DROTS
Москва
Окончен
2 : 0
Орёл
Орёл
1:0 Мазуров – 30'     2:0 Черномырдин – 37'    
Удаления: Фролов – 90' / нет

Ранее Кудряшов сообщил, что матч с «Орлом» станет последним в его карьере. Футболист хочет больше времени проводить с семьёй.

Последним профессиональным клубом защитника был «Факел», где он играл с 2023 по 2024 год. С лета 2025 года Кудряшов выступал за 2DROTS.

В течение карьеры футболист играл за «Спартак», «Краснодар», «Рубин», «Башакшехир», «Антальяспор» и ряд других команд. Больше всего матчей он провёл за «Антальяспор» – 110. В составе сборной России Кудряшов сыграл 48 матчей, где забил гол.

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