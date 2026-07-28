Sky Sports раскрыл детали возможного перехода Траффорда из «Ман Сити» в «Лидс Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд близок к переходу в «Лидс Юнайтед» за £ 40 млн (около € 47 млн). Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что в сделке между клубами будут предусмотрены бонусы. Общая сумма трансфера станет рекордной для английских вратарей.

Джеймс Траффорд является воспитанником «Манчестер Сити. На взрослом уровне он выступал за «Аккрингтон Стэнли», «Болтон» и «Бёрнли», а в 2025 году вернулся в стан «горожан». В 17 матчах прошлого клубного сезона Траффорд восемь раз отыграл всухую.

По итогам прошлого сезона «Лидс Юнайтед» занял 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.