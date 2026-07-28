IFAB косвенно признал ошибку с удалением Эмболо в матче ЧМ-2026 Аргентина — Швейцария

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающий за установление, изменение и разъяснение правил игры в футбол, косвенно признал ошибку с удалением нападающего сборной Швейцарии Брила Эмболо в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Аргентиной. Победу в этой встрече одержали южноамериканцы со счётом 3:1.

«Жёлтая карточка, за исключением второй жёлтой, может быть пересмотрена только для идентификации игрока, совершившего фол. Сам фол не может быть пересмотрен или изменён», — приводит заявление IFAB A Bola.

На 72‑й минуте матча арбитр Жоау Педру Пиньейру удалил с поля швейцарца Брила Эмболо за «явную симуляцию». Изначально судья показал жёлтую карточку полузащитнику Аргентины Леандро Паредесу за фол на Эмболо. Однако после просмотра VAR арбитр изменил решение, отменив предупреждение для аргентинца и показав жёлтую швейцарцу, которая стала для него второй в матче.