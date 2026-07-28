Защитник Кабо-Верде Кабрал отреагировал на признание своего гола лучшим на ЧМ-2026

Защитник сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал отреагировал на признание своего гола лучшим на чемпионате мира 2026 года.

В матче 1/16 финала мирового первенства между сборными Кабо-Верде и Аргентины африканская команда уступила в дополнительное время со счётом 2:3, а футболист отличился на 103-й минуте, убрав на замахе полузащитника Алексиса Мак Аллистера и закрутив мяч в верхний угол ворот голкипера Эмилиано Мартинеса.

«Перед чемпионатом мира я дал интервью, в котором сказал, что мечтал забить гол на этом турнире. Я и представить себе не мог, что в итоге мой гол будет признан лучшим голом чемпионата мира по футболу 2026 года.

Получить эту награду — огромная честь. Я невероятно счастлив и благодарен за это признание и за всё, что оно значит — не только для меня, но прежде всего для Кабо-Верде. Надеюсь, этот момент вдохновит молодых жителей Кабо-Верде поверить в то, что их мечты достижимы.

Хочу поблагодарить всех, кто был частью этого пути, и всех, кто оказывал мне столько любви и поддержки в последние несколько недель. Ничего из этого не было бы возможно без вас.

Это всего лишь ещё один шаг на моём пути. Я обещаю продолжать усердно работать, забивать больше голов, добиваться ещё большего и с гордостью представлять Кабо-Верде», — написал Кабрал на своей странице в социальной сети Х.

В голосовании Кабрал обошёл Эльдора Шомуродова (Узбекистан) и Вильсона Изидора (Гаити), занявших второе и третье места. Также на награду претендовали Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Джуд Беллингем (Англия) и Ферран Торрес (Испания).