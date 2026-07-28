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Защитник Кабо-Верде Кабрал отреагировал на признание своего гола лучшим на ЧМ-2026

Защитник Кабо-Верде Кабрал отреагировал на признание своего гола лучшим на ЧМ-2026
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Защитник сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал отреагировал на признание своего гола лучшим на чемпионате мира 2026 года.

В матче 1/16 финала мирового первенства между сборными Кабо-Верде и Аргентины африканская команда уступила в дополнительное время со счётом 2:3, а футболист отличился на 103-й минуте, убрав на замахе полузащитника Алексиса Мак Аллистера и закрутив мяч в верхний угол ворот голкипера Эмилиано Мартинеса.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

«Перед чемпионатом мира я дал интервью, в котором сказал, что мечтал забить гол на этом турнире. Я и представить себе не мог, что в итоге мой гол будет признан лучшим голом чемпионата мира по футболу 2026 года.

Получить эту награду — огромная честь. Я невероятно счастлив и благодарен за это признание и за всё, что оно значит — не только для меня, но прежде всего для Кабо-Верде. Надеюсь, этот момент вдохновит молодых жителей Кабо-Верде поверить в то, что их мечты достижимы.

Хочу поблагодарить всех, кто был частью этого пути, и всех, кто оказывал мне столько любви и поддержки в последние несколько недель. Ничего из этого не было бы возможно без вас.

Это всего лишь ещё один шаг на моём пути. Я обещаю продолжать усердно работать, забивать больше голов, добиваться ещё большего и с гордостью представлять Кабо-Верде», — написал Кабрал на своей странице в социальной сети Х.

В голосовании Кабрал обошёл Эльдора Шомуродова (Узбекистан) и Вильсона Изидора (Гаити), занявших второе и третье места. Также на награду претендовали Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Джуд Беллингем (Англия) и Ферран Торрес (Испания).

Календарь чемпионата мира - 2026
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