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Мальдини чувствует себя преданным из-за отказа назначить Пирло в сборную Италии — CdS

Мальдини чувствует себя преданным из-за отказа назначить Пирло в сборную Италии — CdS
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Бывший технический директор сборной Италии Паоло Мальдини чувствует себя преданным из-за отказа президента Итальянской федерации футбола (FIGC) Джованни Малаго назначить Андреа Пирло на пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, Мальдини считает, что отказ назначить Пирло на указанную должность из-за его сотрудничества с российской букмекерской компанией является лишь предлогом. По мнению 58-летнего специалиста, на самом деле в FIGC были не уверены в кандидатуре Пирло. Малаго настаивал на приглашении Роберто Манчини или Антонио Конте.

«Они не хотят перемен», — сказал источнику Мальдини.

Напомним, специалист покинул пост технического директора сборной Италии спустя 16 дней после назначения.

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