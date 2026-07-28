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«Для «Балтики» наступают тяжёлые времена». Тихонов — об уходе лидеров команды

«Для «Балтики» наступают тяжёлые времена». Тихонов — об уходе лидеров команды
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов предположил, что калининградская «Балтика» может столкнуться с трудностями на фоне ухода из команды ряда ключевых футболистов. Ранее голкипер Максим Бориско перешёл из стана балтийцев в ЦСКА.

«Это огромнейшая потеря для «Балтики». Я понимаю [главного тренера «Балтики»] Андрея Викторовича Талалаева, который говорил, что этот трансфер — выстрел в голову. К тому же [в «Зенит»] ушёл защитник Кевин Андраде, неизвестно, останется ли форвард Брайан Хиль. «Балтику» потихонечку растаскивают. И я понимаю волнение Андрея Викторовича: для команды наступают тяжёлые времена», — сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».

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