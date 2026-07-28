«Спартак» из Костромы объявил о подписании иранского защитника

Иранский защитник Надер Мохаммади стал футболистом костромского «Спартака». Об этом клуб объявил в своём телеграм-канале.

Для 29-летнего Мохаммади «Спартак» — первый зарубежный клуб, всю карьеру он провёл на родине.

«Надер — защитник, способный сыграть в центре обороны, на правом фланге и в опорной зоне. На профессиональном уровне выступал за иранские клубы «Пайкан», «Трактор», «Гол Гохар» и «Зоб Ахан», проведя большую часть карьеры в высшем дивизионе чемпионата Ирана.

Надер, добро пожаловать в красно-белую семью! Желаем успешного сезона, надёжной игры в обороне и больших побед в составе костромского «Спартака», — сказано в заявлении «Спартака».