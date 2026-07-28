В 1-м туре РПЛ сезона-2026/2027 не было ни одного пенальти

По итогам 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 не было назначено ни одного пенальти.

Телеграм-канал Opta Sports отмечает, что в прошлом сезоне чемпионата России подобное наблюдалось лишь в двух турах, а в кампании-2024/2025 так было лишь один раз.

По итогам 1-го тура по три очка у «Зенита», «Спартака», «Краснодара», махачкалинского «Динамо», ЦСКА и «Оренбурга».

Напомним, первое место в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги занял санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков за 30 матчей. На втором месте финишировал «Краснодар», в активе которого 66 очков. Бронзовые медали чемпионата завоевал «Локомотив» (53 очка).