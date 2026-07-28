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Стала известна главная задача Моуринью на первоначальном этапе работы в «Реале» — Marca

Стала известна главная задача Моуринью на первоначальном этапе работы в «Реале» — Marca
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Главная задача главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью на первоначальном этапе руководства командой заключается в налаживании строгой рабочей дисциплины, сообщает Marca.

Игроки уже успели убедиться в высоких требованиях специалиста. На тренировках он чередует физическую и тактическую подготовку, однако основное внимание уделяется работе с мячом. Сообщается, что тренировки Моуринью не слишком продолжительные, но проходят в очень высоком темпе.

11 июня пресс-служба «сливочных» объявила о назначении специалиста на пост главного тренера. Контракт заключён до 30 июня 2029 года.

Ранее специалист уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год. С клубом Моуринью выигрывал чемпионат Испании и Кубок страны.

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