Левандовски отказался от предложения на € 200 млн за полгода до ухода из «Барселоны»

Пини Захави, агент нападающего «Чикаго Файр» Роберта Левандовского, заявил, что поляк в январе 2026 года отказался от двухлетнего контракта на € 200 млн из Саудовской Аравии из-за желания остаться в «Барселоне». Левандовски покинул клуб спустя полгода.

— Да, правда, что Роберт хотел играть в Саудовской Аравии. В первую очередь из-за удобства проживания: у Эр-Рияда и Варшавы небольшая разница во времени (+1 в Саудовской Аравии по сравнению с Польшей. — Прим. «Чемпионата»), а также меньшее расстояние до Польши, чем из США. Мы также знали, что нас ждут большие деньги: в январе 2026 года Роберту предложили контракт на два года с зарплатой в € 100 млн за сезон.

— Почему вы его не приняли?

— Роберт хотел играть за «Барселону».

— Теперь подобное предложение нельзя повторить?

— Нет, в Саудовской Аравии изменили подход к расходу денег, я узнал об этом несколько месяцев назад… Война также усложнила ситуацию. Год назад всё было совершенно иначе, — сказал Захави в интервью Sportowe Fakty.