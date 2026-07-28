«Для «Балтики» это очень большая потеря». Сенников — о переходе Бориско в ЦСКА

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников оценил переход голкипера Максима Бориско из «Балтики» в ЦСКА.

— Контракт с Бориско заключён по схеме «3+1». Значит ли это, что ЦСКА через этот трансфер продумывает, как жить после Игоря Акинфеева?

— Да, это взгляд в будущее. Этот трансфер придаст команде стабильности. Теперь у них два таких опытных вратаря. Таким образом они, конечно же, укрепили вратарскую позицию. Но никто же теперь не говорит, что Бориско сразу будет играть, правильно? Взаимодействие с защитниками ещё, может быть, не налажено, он должен ещё войти в тренировочный процесс, почувствовать связки и схему. И Владислав Тороп тоже будет конкурировать.

Для «Балтики», конечно, это очень большая потеря. В прошлом году было видно, что потеря Бориско из‑за травмы сказалась, — сказал Сенников в эфире «Матч Премьер».