Лапорта хотел оставить Левандовского в «Барселоне», но не вмешался в работу Деку и Флика

Пини Захави, агент нападающего «Чикаго Файр» Роберта Левандовского, рассказал, почему его клиент покинул «Барселону» свободным агентом летом 2026 года. Поляк, выступавший за испанский гранд с 2022-го, подписал двухлетний контракт с клубом из МЛС.

— Президент Лапорта его обожает, и он хотел, чтобы Роберт отыграл ещё сезон за «Барселону». Я говорил с ним в декабре 2025 года, и тогда Жоан заявил: «Хочу, чтобы Роберт остался». Но Лапорта, с которым я дружу более 30 лет, не вмешивается в работу. Спортивный директор Деку и главный тренер Ханси Флик — вот кто определяет состав. Они не могли гарантировать Левандовскому место в стартовом составе, а для него это важнее денег. Роберт всегда хочет играть, быть силой в команде. Но у них были разные взгляды на будущее Роберта в «Барселоне», поэтому в какой-то момент мы начали рассматривать другие варианты.

— Роберт не был разочарован этим решением?

— Все хотят играть за «Барселону», но Левандовски — профессионал и быстро нашёл новую команду. Однако его отношения с испанским клубом по-прежнему превосходны. Две недели назад я виделся с Лапортой, тот сказал: «Передайте Роберту, что мы его любим. Он часть нашей истории, человек, который спас «Барселону». Именно это он и сказал. Уверен, если Роберт захочет в будущем работать в клубе, для него найдут место, — сказал Захави в интервью Sportowe Fakty.