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ЦСКА заплатит € 15 млн за нападающего «Гёзтепе» Жуана Сантоса — ESPN

ЦСКА заплатит € 15 млн за нападающего «Гёзтепе» Жуана Сантоса — ESPN
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Московский ЦСКА заплатит € 15 млн за покупку нападающего «Гёзтепе» Жуана Сантоса. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, турецкий клуб также получит 10% с потенциальной перепродажи 24-летнего форварда. Определённую сумму также должен получить «Сан-Паулу», где он начинал карьеру.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату» о наличии у ЦСКА продвинутых переговоров по трансферу Сантоса.

В минувшем сезоне бразильский нападающий принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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